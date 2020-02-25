Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Эксперт рассказал, как решить проблему дефицита хостелов

Туризм » Путешествия

После того как запретили хостелы в жилых домах, они стали закрываться. Туристы уже выбирают другие направления, где есть дешевое жилье.

В Общественной палате заявили, что для того, чтобы восполнить дефицит хостелов и мини-отелей, который возник после запрета их размещения в жилых домах, потребуется не менее пяти лет.

О том, как планируется решать данную проблему, в интервью "Правде.Ру" рассказал профессор кафедры гостиничного и ресторанного бизнеса Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Михаил Морозов.

"Данную ситуацию нужно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, это все-таки правильно, когда запрещают хостелы в жилых домах. Но тут, наверное, надо доработать законодательные моменты. Не все хостелы плохие. Поэтому все подряд запрещать не стоило. Надо разбираться и смотреть, какой хостел закрывать, а какой — нет. Когда уже говорили о том, что будут закрываться хостелы, сразу высказывалось такое предположение, что бизнес уйдет в тень. Так и происходит. Поэтому, мне кажется, что всегда должны быть не только запрещающие меры, но и такие, которые позволяли бы бизнесу более-менее свободнее ориентироваться в этом пространстве.

Какая может быть альтернатива хостелам, которые расположены в жилых домах?

Они должны быть как минимум в помещениях, выведенных из жилого фонда. На самом деле, если говорить о Санкт-Петербурге, здесь можно решить эту проблему, потому что в центре много коммунальных квартир, можно было решать подъездами, выводить их из жилого фонда и переводить в хостелы. В Москве в этом плане несколько сложнее, потому что у нас тут не так много коммунальных квартир.

Сейчас уже строятся дома, в которых можно первые этажи использовать для хостелов, мини-гостиниц. Может быть, такого подхода и следует придерживаться в строительстве.

Есть такое понятие как "план развития туристских дестинаций", то есть мы должны планировать развитие нашей территории: не просто так дорогу провести, а думать, для чего мы эту дорогу тут делаем, это же относится и к строительству домов. У нас нет общего генерального плана развития.

Если мы говорим, что туризм — драйвер развития экономики, наверное, и надо будет изучать эти вопросы. Но у нас бизнес идет по принципу: где удобнее, там дом и строят, потому что все коммунальные услуги есть".

Темы хостелы развитие туризма
Новости Все >
Елена Степаненко удивила поклонников внезапным омоложением
Опасения США усиливаются: Китай совершает военную революцию
В закрытом на карантин отеле на Канарах находятся два россиянина
Диетолог Орбакайте рассказала о ее питании
Эксперты: маммограммы после 75 лет бесполезны
Обнаружен человек, у которого в мочевом пузыре синтезируется алкоголь
Медики отказались делать операцию 90-летней бабушке Ивана Урганта
После попадания Шестёркина в ДТП вратарём "Рейнджерс" стал Георгиев
В Китае появились ракеты, которые невозможно сбить
Билан отменил концерт в Кирове из-за болезни
Последние материалы
Обнаружен человек, у которого в мочевом пузыре синтезируется алкоголь
Медики отказались делать операцию 90-летней бабушке Ивана Урганта
В Китае появились ракеты, которые невозможно сбить
Билан отменил концерт в Кирове из-за болезни
Парагвайский вратарь забил нелепый автогол после глупой ошибки
35-летняя мать троих детей показала обвисшую кожу и растяжки на животе
Зеленский запланировал посетить шахтерские города Украины
В РПЦ не согласны с запретом освящения оружия России
Жители Украины хотят вернуть смертную казнь
Тихонов и Губерниев снова поскандалили из-за сборной России по биатлону
Популярное
Власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу

Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Происшествия
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Соломон Соловьев Космические аскеты и отшельники - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть Василий Амирджанов Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев
Комментарии
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
В РПЦ не согласны с запретом освящения оружия России
Как видят жизнь Путин и остальная элита
Украинский премьер назвал главное достижение страны за 10 лет
США провели учения: в планах было разбомбить Россию
Конкурс «Лидеры России» стартовал
В подмосковье состоялось собрание Общества "Двуглавый Орел"
Украинским шахтерам выплатят долги по зарплате
Эксперты из Гарварда: молоко не полезно для здоровья
Секретарь СНБО Украины уверен, что "увидит развал России"
Автор песни "За Путина" посоветовала Водонаевой сходить к психологу
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
В Красноярске полицейские находят тела с укусами собак
Секретарь СНБО Украины уверен, что "увидит развал России"
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Секретарь СНБО Украины уверен, что "увидит развал России"
Китай создает симбиоз Су-57 и J-20
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Обуздать коррупцию поможет конфискация - мнение
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ