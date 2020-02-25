После того как запретили хостелы в жилых домах, они стали закрываться. Туристы уже выбирают другие направления, где есть дешевое жилье.
В Общественной палате заявили, что для того, чтобы восполнить дефицит хостелов и мини-отелей, который возник после запрета их размещения в жилых домах, потребуется не менее пяти лет.
О том, как планируется решать данную проблему, в интервью "Правде.Ру" рассказал профессор кафедры гостиничного и ресторанного бизнеса Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Михаил Морозов.
"Данную ситуацию нужно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, это все-таки правильно, когда запрещают хостелы в жилых домах. Но тут, наверное, надо доработать законодательные моменты. Не все хостелы плохие. Поэтому все подряд запрещать не стоило. Надо разбираться и смотреть, какой хостел закрывать, а какой — нет. Когда уже говорили о том, что будут закрываться хостелы, сразу высказывалось такое предположение, что бизнес уйдет в тень. Так и происходит. Поэтому, мне кажется, что всегда должны быть не только запрещающие меры, но и такие, которые позволяли бы бизнесу более-менее свободнее ориентироваться в этом пространстве.
Какая может быть альтернатива хостелам, которые расположены в жилых домах?
Они должны быть как минимум в помещениях, выведенных из жилого фонда. На самом деле, если говорить о Санкт-Петербурге, здесь можно решить эту проблему, потому что в центре много коммунальных квартир, можно было решать подъездами, выводить их из жилого фонда и переводить в хостелы. В Москве в этом плане несколько сложнее, потому что у нас тут не так много коммунальных квартир.
Сейчас уже строятся дома, в которых можно первые этажи использовать для хостелов, мини-гостиниц. Может быть, такого подхода и следует придерживаться в строительстве.
Есть такое понятие как "план развития туристских дестинаций", то есть мы должны планировать развитие нашей территории: не просто так дорогу провести, а думать, для чего мы эту дорогу тут делаем, это же относится и к строительству домов. У нас нет общего генерального плана развития.
Если мы говорим, что туризм — драйвер развития экономики, наверное, и надо будет изучать эти вопросы. Но у нас бизнес идет по принципу: где удобнее, там дом и строят, потому что все коммунальные услуги есть".
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.