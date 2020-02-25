Эксперт рассказал, как решить проблему дефицита хостелов

После того как запретили хостелы в жилых домах, они стали закрываться. Туристы уже выбирают другие направления, где есть дешевое жилье.

В Общественной палате заявили, что для того, чтобы восполнить дефицит хостелов и мини-отелей, который возник после запрета их размещения в жилых домах, потребуется не менее пяти лет.

О том, как планируется решать данную проблему, в интервью "Правде.Ру" рассказал профессор кафедры гостиничного и ресторанного бизнеса Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Михаил Морозов.