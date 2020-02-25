В России начнет работать крупнейший туристический бренд Вьетнама

Компания Vinpearl Travel RU, принадлежащая вьетнамскому АО Vinpearl, официально начала работать в России.

Российским туристам будут предложены следующие туры:

пляжные;

экскурсионные;

кулинарные.

Партнером компании по авиаперевозкам выступит Vietnam Airlines. Полетная программа из Москвы в Нячанг стартует 12 марта. Всего будет совершено 168 рейсов. Планируется, во Вьетнаме в течение этого года будет обслужено более 50 тыс. туристов из России.

Vinpearl — крупнейшая сеть туризма и развлечений во Вьетнаме.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Вьетнам продлил безвизовый режим для туристов из России на три года.