Компания Vinpearl Travel RU, принадлежащая вьетнамскому АО Vinpearl, официально начала работать в России.
Российским туристам будут предложены следующие туры:
Партнером компании по авиаперевозкам выступит Vietnam Airlines. Полетная программа из Москвы в Нячанг стартует 12 марта. Всего будет совершено 168 рейсов. Планируется, во Вьетнаме в течение этого года будет обслужено более 50 тыс. туристов из России.
Vinpearl — крупнейшая сеть туризма и развлечений во Вьетнаме.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Вьетнам продлил безвизовый режим для туристов из России на три года.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.