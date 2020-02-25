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Жители Алтая подписали петицию против проведения фестиваля "Хан Алтай"

Туризм » Путешествия

Более пяти тысяч жителей Алтая подписали петицию с требованием запретить проведение фестиваля "Хан Алтай" в месте слияния рек Ак-Кем и Катунь.

Сообщается, что проведение фестиваля намечено на 20-26 июня. Планируется установить туалеты, палатки и три сцены с мощными динамиками, организовать световое шоу, провести ярмарку. Для проведения мероприятия на данной территории хотят вырубить растительность.

В месте слияния рек Ак-Кем и Катунь обитает большое количество диких животных, и у них в этот период появляются детеныши. Проведение световых шоу может негативно на них отразиться. Данная местность не рассчитана на такую антропогенную нагрузку. В связи с этим проведение фестиваля авторы петиции просят перенести в другое место.

Кампанию поддержали и местные политики. Так, сенатор Владимир Полетаев решил проверить законность проведения данного мероприятия. Он считает, что фестивали на дикой природе недопустимы.

Темы петиция хан алтай фестиваль дикая природа алтайский край
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