В Казахстане откроется первый пятизвёздочный отель all inclusive

В Казахстане скоро откроется новый отель сети Rixos. Он будет расположен рядом с Актау. На сайте отеля уже разместили объявление о наборе на курсы по гостиничному бизнесу с последующим трудоустройством в отель.

Будущие сотрудники будут проходить обучение в Мангистауском колледже туризма. Часть будущего персонала отеля пройдет обучение в Турции и ОАЭ. Открытие отеля запланировано на 1 июня 2020.

Это будет первый в Казахстане 5-звёздочный гостиничный комплекс, который будет работать по системе all inclusive (всё включено).

Отель будет включать в себя 500 гостевых номеров, в том числе:

462 номера категории делюкс;

22 номера категории люкс;

1 президентский номер;

15 бунгало.

На территории отеля будут расположены: