В Казахстане скоро откроется новый отель сети Rixos. Он будет расположен рядом с Актау. На сайте отеля уже разместили объявление о наборе на курсы по гостиничному бизнесу с последующим трудоустройством в отель.
Будущие сотрудники будут проходить обучение в Мангистауском колледже туризма. Часть будущего персонала отеля пройдет обучение в Турции и ОАЭ. Открытие отеля запланировано на 1 июня 2020.
Это будет первый в Казахстане 5-звёздочный гостиничный комплекс, который будет работать по системе all inclusive (всё включено).
Отель будет включать в себя 500 гостевых номеров, в том числе:
На территории отеля будут расположены:
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.