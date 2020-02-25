В усадьбе Храповицкого откроется музей русской эмиграции

На базе усадьбы Муромцево в Судогодском районе будет создан новый проект. В этом году в замке графа Храповицкого откроется экспозиция, посвященная Гражданской войне и русской эмиграции.

В фондах музея-заповедника находится большое количество материалов и документов, связанных с Первой мировой войной и жизнью владимирских эмигрантов. В тот период после революции 1917 года граф Владимир Храповицкий покинул страну. Он уехал во Францию. В России он был вынужден оставить свое поместье в Муромцево, в котором скоро откроют музей.

Осенью откроется первая экспозиция, посвященная русской эмиграции

"Я считаю, что имение Муромцево призвано остаться таким знаковым комплексом в судьбе России. Архитектором усадьбы был Пётр Бойцов. Этот последний усадебный комплекс, который появился в России, удивительно красив. Хозяин поместья разделил судьбу того страшного времени. Граф Храповицкий оказался в эмиграции. Он умер в гостинице Висбадена", — сообщила генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова.

Родственница известного писателя Ивана Шмелева передала в дар музею предметы, которые принадлежали ему в эмиграции.

Поэтому экспонатов для открытия нового музей в Муромцево достаточно.