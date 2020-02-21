В древнем городе Петра в Иордании с одним из туристов произошел несчастный случай. В узком проходе на туриста сверху упал камень, от полученных травм он скончался.
Сообщается, что турист прибыл из Италии и отдыхал в компании троих приятелей.
Врачи быстро прибыли на место ЧП, но мужчина был уже мертв.
Камнепад, вероятно, был спровоцирован сильными осадками.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что прошедший снегопад не нарушил планы туристов в Иордании.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.