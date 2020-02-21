АТОР просит правительство компенсировать убытки из-за коронавируса

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой компенсировать финансовые убытки из-за коронавируса за счет бюджетных средств.

Туроператоры приводят в пример перевозчиков, которым Министерство транспорта обещает возместить ущерб из-за прерванного сообщения с Китаем.

В заявлении отмечается, что речь идёт не о "недополученной прибыли", а о прямых убытках вызванных форс-мажорными обстоятельствами.

"Общая сумма ущерба туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, от экстренного вывоза туристов и досрочного прекращения программ в Китае, по предварительным оценкам составляет 450 миллионов рублей", — говорится в заявлении АТОР.

Еще 150 млн рублей потеряли туроператоры, принимающие туристов из Китая и успевшие до закрытия для них въезда в Россию оплатить программы на зиму, весну и даже лето этого года.

Также туроператоры напомнили, что им пришлось в пик сезона приостановить продажу туров в Китай и за свой счет за 10 дней вывести из этой страны российских туристов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты оценили потери турфирм от запрета продажи туров в Китай.