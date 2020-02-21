В селе Максимиха с 27 февраля по 1 марта 2020 года будет проходить фестиваль скорости "Байкальская миля". На мероприятие съедутся гости из разных городов России и других стран.
Участники мероприятия будут покорять лед зимней трассы.
В соревнованиях будут участвовать как любители, так и профессионалы.
Гости мероприятия смогут увидеть уникальные виды техники, разработанной и модернизированной специально для фестиваля скорости:
Открытие фестиваля запланировано на 29 февраля 2020 года.
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