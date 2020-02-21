На льду Байкала пройдет фестиваль скорости "Байкальская миля"

В селе Максимиха с 27 февраля по 1 марта 2020 года будет проходить фестиваль скорости "Байкальская миля". На мероприятие съедутся гости из разных городов России и других стран.

Участники мероприятия будут покорять лед зимней трассы.

В соревнованиях будут участвовать как любители, так и профессионалы.

Гости мероприятия смогут увидеть уникальные виды техники, разработанной и модернизированной специально для фестиваля скорости:

спорткары;

багги;

карты.

Открытие фестиваля запланировано на 29 февраля 2020 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 12 человек отправятся в пеший поход через Байкал.