Власти Сахалина планируют создать несколько этнодеревень.
Туристические объекты появятся:
Пока на Сахалине создана одна этнодеревня, она расположена на базе питомника ездовых собак. Здесь гости могут покататься на собачьих упряжках и познакомиться с бытом нивхов.
Власти Сахалина считают, что создание этнодеревнь является важным проектом, реализация которого поможет сохранить быт коренных народов и будет способствовать развитию туризма на островах.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Сахалине появится новый туристический кластер.
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