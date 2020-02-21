На Сахалине могут появиться этнодеревни

Власти Сахалина планируют создать несколько этнодеревень.

Туристические объекты появятся:

в Южно-Сахалинске;

в Ногликах;

в Смирныховском районе;

в Тымовском районе.

Пока на Сахалине создана одна этнодеревня, она расположена на базе питомника ездовых собак. Здесь гости могут покататься на собачьих упряжках и познакомиться с бытом нивхов.

Власти Сахалина считают, что создание этнодеревнь является важным проектом, реализация которого поможет сохранить быт коренных народов и будет способствовать развитию туризма на островах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Сахалине появится новый туристический кластер.