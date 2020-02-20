На Южном берегу Крыма будет построен круглогодичный горнолыжный комплекс. Об этом заявил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.
В ходе визита в Красногорск он уже изучил особенности строительства и функционирования местного круглогодичного горнолыжного комплекса.
"В реализации данного проекта можно использовать опыт Московской области. Круглогодичный горнолыжный комплекс позволит развивать зимние виды спорта, и, конечно, он будет привлекать туристов", — отметил Имгрунт.
В настоящее время идет поиск участка под строительство объекта, а также финансирования.
Также на базе комплекса будут работать детская школа для зимних видов спорта и аквапарк.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Сочи будет построен горнолыжный курорт.
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