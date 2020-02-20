В Ялте построят круглогодичный горнолыжный комплекс

На Южном берегу Крыма будет построен круглогодичный горнолыжный комплекс. Об этом заявил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

В ходе визита в Красногорск он уже изучил особенности строительства и функционирования местного круглогодичного горнолыжного комплекса.

"В реализации данного проекта можно использовать опыт Московской области. Круглогодичный горнолыжный комплекс позволит развивать зимние виды спорта, и, конечно, он будет привлекать туристов", — отметил Имгрунт.

В настоящее время идет поиск участка под строительство объекта, а также финансирования.

Что будет входить в новый комплекс?

трассы для катания на горных лыжах, санках, сноуборде;

хоккейная коробка;

площадка для керлинга.

Также на базе комплекса будут работать детская школа для зимних видов спорта и аквапарк.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Сочи будет построен горнолыжный курорт.