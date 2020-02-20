Власти Татарстана заявили о том, что туристический поток в республику должен каждый год расти на 6-7%.
По итогам прошлого года турпоток в Татарстан вырос на 6% по сравнению с 2018 годом и составил 3,6 млн человек. Но уменьшилось количество иностранных туристов.
Казанский кремль в прошлом году посетили более 3 млн туристов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Казань назвали самым гостеприимным городом России.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.