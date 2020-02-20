Власти Татарстана планируют увеличить турпоток

Власти Татарстана заявили о том, что туристический поток в республику должен каждый год расти на 6-7%.

По итогам прошлого года турпоток в Татарстан вырос на 6% по сравнению с 2018 годом и составил 3,6 млн человек. Но уменьшилось количество иностранных туристов.

Какие города Татарстана посещают туристы?

Казань;

Болгар;

Свияжск;

Елабуга;

Чистополь;

Тетюши.

Казанский кремль в прошлом году посетили более 3 млн туристов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Казань назвали самым гостеприимным городом России.