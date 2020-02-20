В Краснодаре обсудили подготовку края к оздоровительной кампании детей в 2020 году.

Расширенное заседание профильной межведомственной комиссии провела вице-губернатор Анна Минькова.

"Согласно новому федеральному закону, который был принят в прошлом году, должен быть составлен единый реестр всех здравниц. Также должна быть проведена их полная инвентаризация.

Все работы нужно завершить до 1 июня. Те учреждения, которые не войдут в реестр, не будут иметь права принимать детей. Также они будут штрафоваться", — подчеркнула Минькова.