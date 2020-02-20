В Краснодаре обсудили подготовку края к оздоровительной кампании детей в 2020 году.
Расширенное заседание профильной межведомственной комиссии провела вице-губернатор Анна Минькова.
"Согласно новому федеральному закону, который был принят в прошлом году, должен быть составлен единый реестр всех здравниц. Также должна быть проведена их полная инвентаризация.
Все работы нужно завершить до 1 июня. Те учреждения, которые не войдут в реестр, не будут иметь права принимать детей. Также они будут штрафоваться", — подчеркнула Минькова.
В этом году в Краснодарском крае будет увеличено финансирование детского отдыха. Минькова призвала вовлекать больше детей в туризм, как доступный и полезный вид отдыха.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.