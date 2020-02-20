В Евпатории Министерство курортов и туризма Республики Крым провело совещание, в котором обсудили итоги курортного сезона прошло года, а также планы на сезон 2020.
В 2019 году в Евпатории отдохнуло 339 672 организованных туриста, половина из них — дети. В обще сложности Евпаторию посетили более 1 млн 200 тысяч человек.
В этом году здесь будут работать 160 коллективных средств размещения.
Что касается стоимости отдыха на одного человека, то она начинается от 1400 рублей, в детских учреждениях — от 1000 до 3300 рублей. В эту сумму включено проживание, питание и оздоровление.
В сезоне 2020 года количество благоустроенных пляжей составит более 90 территорий.
Кроме того, власти города планируют добиться придания Евпатории статуса Всероссийской детской здравницы.
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