Турбизнес может потерять более 30 млрд рублей из-за коронавируса

Туристический бизнес в России за февраль и март может потерять около 3 миллиардов рублей из-за коронавируса.

"Из-за эпидемии коронавируса туроператоры приостановили продажи туров в Россию китайским туристам с февраля этого года. Кроме того, были введены временные ограничения на выдачу электронных виз китайским гражданам. Ранее в АТОР говорили об ущербе $100 миллионов (более 6,3 миллиарда рублей), если ситуация не изменится к марту", — сообщает "Российская газета".

Сейчас в АТОР утверждают, что если запрет не снимут к лету, турбизнес может потерять до 30 млрд рублей, так как большинство китайских туристов приезжает в Россию с мая по сентябрь.

Пока до 60% туристов из Китая туроператоры планируют заместить туристами из стран Ближнего Востока и Европы.