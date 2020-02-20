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Источник Правда.Ру

Турбизнес может потерять более 30 млрд рублей из-за коронавируса

Туризм » Туризм

Туристический бизнес в России за февраль и март может потерять около 3 миллиардов рублей из-за коронавируса.

"Из-за эпидемии коронавируса туроператоры приостановили продажи туров в Россию китайским туристам с февраля этого года. Кроме того, были введены временные ограничения на выдачу электронных виз китайским гражданам.

Ранее в АТОР говорили об ущербе $100 миллионов (более 6,3 миллиарда рублей), если ситуация не изменится к марту", — сообщает "Российская газета".

Сейчас в АТОР утверждают, что если запрет не снимут к лету, турбизнес может потерять до 30 млрд рублей, так как большинство китайских туристов приезжает в Россию с мая по сентябрь.

Пока до 60% туристов из Китая туроператоры планируют заместить туристами из стран Ближнего Востока и Европы.

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