В Ярославле появится свой Диснейленд

В Ярославле откроют крупный детский культурно-образовательный и развлекательный парк, своего рода русский Диснейленд.

На следующей неделе в Москве состоится подписание соглашения между историко-культурным комплексом Вятское и "Союзмультфильмом" о реализации этого проекта.

В русском Диснейленде будут собраны любимые всеми персонажи советских мультфильмов

По условиям соглашения, Вятское получит от "Союзмультфильма" часть коллекции героев советских мультфильмов и декораций. В настоящее время в Ярославле подбирают площадку для реализации развлекательного парка.

Под крышей русского Диснейленда будут собраны любимые всеми персонажи советских мультфильмов. Кроме того, здесь будут созданы кинозалы и студия короткометражных детских фильмов.

Также на территории парка будут организованы различные площадки и аттракционы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Волшебный мир России" станет ответом "Диснейленду".