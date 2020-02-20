Москва отмечает День гида и дарит туристам бесплатные экскурсии

В Москве с 21 по 23 февраля ко Дню гида будет проведено более 110 бесплатных экскурсий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в "ВКонтакте". Напомним, что День гида отмечается 21 февраля.

Какие экскурсии можно будет посетить?

"Булгаков на Патриарших";

История парка Горького;

"Ситцевая империя: Эмиль Циндель и его городок Цинделевка";

"Транспортное сердце столицы: площадь трех вокзалов";

"Самые тихие Хамовники".

Также в акции принимают участие ВДНХ, "Космонавтика и авиация", Дарвиновский музей и другие.

Запись на экскурсии уже открыта.

Собянин отметил, что в настоящее время в Москве работают почти 1700 аккредитованных гидов-переводчиков и 2000 экскурсоводов.