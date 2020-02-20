В Москве с 21 по 23 февраля ко Дню гида будет проведено более 110 бесплатных экскурсий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в "ВКонтакте". Напомним, что День гида отмечается 21 февраля.
Также в акции принимают участие ВДНХ, "Космонавтика и авиация", Дарвиновский музей и другие.
Запись на экскурсии уже открыта.
Собянин отметил, что в настоящее время в Москве работают почти 1700 аккредитованных гидов-переводчиков и 2000 экскурсоводов.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.