Власти Красноярского края планируют инвестировать в развитие единого туристического кластера "Арктический" 5,2 млрд рублей. 3 млрд рублей из этой суммы — частные вложения.
В кластер вошли территории:
В Норильске будут развивать промышленный туризм, в Дудинках — этнический, а на заповедной территории — экстремальный и экологический туризм.
Также в Норильске будет построен причал, который обеспечит транспортную доступность к Норило-Пясинской системе озер. На знаменитом плато Путорана будут модернизированы действующие базы отдыха. Здесь планируется разработать новые маршруты для прогулок, создать палаточные городки и кемпинги.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Забайкалье на границе с Китаем планируют создать туркластер.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.