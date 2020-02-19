В Красноярском крае будут развивать туркластер "Арктический"

Власти Красноярского края планируют инвестировать в развитие единого туристического кластера "Арктический" 5,2 млрд рублей. 3 млрд рублей из этой суммы — частные вложения.

В кластер вошли территории:

Норильска;

Дудинки;

плато Путорана.

В Норильске будут развивать промышленный туризм, в Дудинках — этнический, а на заповедной территории — экстремальный и экологический туризм.

Также в Норильске будет построен причал, который обеспечит транспортную доступность к Норило-Пясинской системе озер. На знаменитом плато Путорана будут модернизированы действующие базы отдыха. Здесь планируется разработать новые маршруты для прогулок, создать палаточные городки и кемпинги.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Забайкалье на границе с Китаем планируют создать туркластер.