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В Красноярском крае будут развивать туркластер "Арктический"

Туризм » Туризм

Власти Красноярского края планируют инвестировать в развитие единого туристического кластера "Арктический" 5,2 млрд рублей. 3 млрд рублей из этой суммы — частные вложения.

В кластер вошли территории:

  • Норильска;
  • Дудинки;
  • плато Путорана.

В Норильске будут развивать промышленный туризм, в Дудинках — этнический, а на заповедной территории — экстремальный и экологический туризм.

Также в Норильске будет построен причал, который обеспечит транспортную доступность к Норило-Пясинской системе озер. На знаменитом плато Путорана будут модернизированы действующие базы отдыха. Здесь планируется разработать новые маршруты для прогулок, создать палаточные городки и кемпинги.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Забайкалье на границе с Китаем планируют создать туркластер.

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