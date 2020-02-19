Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В Самаре развивают инклюзивный туризм

Туризм » Туризм

В Самаре стартует молодежный инклюзивный туристический проект "ЭкоИнТур". Благодаря реализации данного проекта люди с ограниченными возможностями смогут отправиться в один из турпоходов по Самарской области и другим регионам России.

Куда отправятся путешественники?

  • на озеро Байкал;
  • в Карелию;
  • на Кавказ.

В настоящее время проводится обучение инструкторов.

"Инклюзивный туризм — одно из наиболее перспективных направлений нашей работы. Россия — огромная и красивая страна, а Самарская область является одним из центров внутреннего туризма. Туризм должен быть доступен для людей с ограниченными возможностями", — сообщил руководитель проекта Алексей Транцев.

В течение трех месяцев планируется подготовить уникальных кэмп-лидеров, в задачи которых будет входить организация туристических выездов.

В ближайшее время инклюзивный центр будет проводить онлайн-конференции для будущих участников походов. В процессе обучения будут рассматриваться следующие вопросы:

  • снаряжение;
  • особенности подготовки;
  • логистика;
  • питание;
  • безопасность.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на "Розе Хутор" начались горнолыжные занятия для детей с инвалидностью.

Темы туристы инвалиды внутренний туризм
Актуальная аналитика
Новости спорта
Как сборную России по футболу связали с WADA и CAS
Новости спорта
Алексей Кустов: "Прохоров угробил биатлон. Юрченко угробит лёгкую атлетку"
Экономика и бизнес
Как принцип социальной справедливости поможет провести "мусорную" реформу в России
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
В Красноярском крае будут развивать туркластер "Арктический"
В Самаре развивают инклюзивный туризм
В "Таганае" появится новый эколого-туристический комплекс
Поршнев, Елисеев и Логинов попали в масс-старт ЧМ по биатлону
Иркутская пенсионерка отморозила руки в собственном доме
Еще один почтовый сервис заблокировали в России за письма о минировании
Адвокат убившего педофила уфимца пообещал прекратить дело
Телеведущая Анфиса Чехова сменила имидж
Сотрудница банка украла у пенсионерки 450 тыс. в Москве
Боевая саранча поступит на службу в армию США
Последние материалы
В Красноярском крае будут развивать туркластер "Арктический"
В Самаре развивают инклюзивный туризм
В "Таганае" появится новый эколого-туристический комплекс
Поршнев, Елисеев и Логинов попали в масс-старт ЧМ по биатлону
Иркутская пенсионерка отморозила руки в собственном доме
Еще один почтовый сервис заблокировали в России за письма о минировании
Как сборную России по футболу связали с WADA и CAS
Адвокат убившего педофила уфимца пообещал прекратить дело
Телеведущая Анфиса Чехова сменила имидж
Сотрудница банка украла у пенсионерки 450 тыс. в Москве
Популярное
Шоу-бизнес
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии

2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.

Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Петр Фадеев Цены на парковку бьют мировые рекорды Петр Фадеев Василий Амирджанов Церковный троллинг: холивар протоиерея Смирнова Василий Амирджанов Соломон Соловьев Каждый правый имеет право на все - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Минздрав закупит медикаменты для льготников на 115 млн рублей в Перми
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Водонаева подала заявление в полицию против владельца "Царьграда"
Киев заявил о подготовке Россией "наступления" на Украину
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Как принцип социальной справедливости поможет провести "мусорную" реформу в России
Отставка Суркова: есть ли у Киева повод для радости
Эксперт: Зеленский ведет себя как мальчик, которому могут уши надрать
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Мужчины и женщины в финской армии будут жить в одной казарме
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ