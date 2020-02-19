В Самаре развивают инклюзивный туризм

В Самаре стартует молодежный инклюзивный туристический проект "ЭкоИнТур". Благодаря реализации данного проекта люди с ограниченными возможностями смогут отправиться в один из турпоходов по Самарской области и другим регионам России.

Куда отправятся путешественники?

на озеро Байкал;

в Карелию;

на Кавказ.

В настоящее время проводится обучение инструкторов.

"Инклюзивный туризм — одно из наиболее перспективных направлений нашей работы. Россия — огромная и красивая страна, а Самарская область является одним из центров внутреннего туризма. Туризм должен быть доступен для людей с ограниченными возможностями", — сообщил руководитель проекта Алексей Транцев.

В течение трех месяцев планируется подготовить уникальных кэмп-лидеров, в задачи которых будет входить организация туристических выездов.

В ближайшее время инклюзивный центр будет проводить онлайн-конференции для будущих участников походов. В процессе обучения будут рассматриваться следующие вопросы:

снаряжение;

особенности подготовки;

логистика;

питание;

безопасность.

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