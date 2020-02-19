Власти Челябинской области обсудили развитие туризма

18 февраля сотрудники Центра развития туризма Челябинской области приняли участие в заседании Ассоциации муниципальных образований "Горный Урал".

Какие вопросы обсудили на встрече?

перспективные направления туризма;

классификацию гостиниц;

возможности государственной поддержки для предприятий туризма и сервиса.

Кроме того, в рамках заседания были подведены предварительные итоги проекта "Покоритель Горного Урала". Цель данного проекта - развитие самодеятельного туризма в регионе. Было принято решение расширить проект и добавить дополнительные этапы. Так, в этом году в него будут включены этапы "Сплавы", "Пещеры" и рыболовный этап.

После заседания участники посетили форелевую ферму, расположенную в селе Минка. Объект агротуризма развивается уже более 10 лет.

В настоящее время здесь готовы к приему гостей на несколько дней: есть домики с отоплением, водоснабжением и канализацией.