19 февраля столичном ресторане "Матрешка" состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие организаторы праздника. Участники пресс-конференции обсудили ряд вопросов, связанных с проведением праздника, а также рассмотрели культурную, образовательную, гастрономическую и торговую программы фестиваля.
Кроме того, участники пресс-конференции поговорили о том, какое место занимают масленичные фестивали в культуре стран Европы.
Напомним, что фестиваль "Московская Масленица" входит в состав цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". Впервые на общегородском уровне он был организован в 2017 году.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ярославской области состоится фестиваль "Яркая Масленица".
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