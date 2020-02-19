В Москве обсудили подготовку фестиваля "Московская Масленица"

19 февраля столичном ресторане "Матрешка" состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие организаторы праздника. Участники пресс-конференции обсудили ряд вопросов, связанных с проведением праздника, а также рассмотрели культурную, образовательную, гастрономическую и торговую программы фестиваля.

Какие вопросы обсудили на пресс-конференции?

самые яркие события, которые планируется провести в рамках фестиваля на площадках "Московских сезонов";

виды блинов и необычные угощения, которые ждут гостей на "Московской Масленице"-2020;

сувениры, которые будут продаваться в торговых шале.

Кроме того, участники пресс-конференции поговорили о том, какое место занимают масленичные фестивали в культуре стран Европы.

Напомним, что фестиваль "Московская Масленица" входит в состав цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". Впервые на общегородском уровне он был организован в 2017 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ярославской области состоится фестиваль "Яркая Масленица".