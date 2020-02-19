Туристический потенциал Прикамья изучат с помощью технологии Big Data

Сферу туризма Пермского края изучат с помощью технологии анализа больших данных (Big Data).

Что позволит выяснить технология Big Data?

В регионе будут исследовать динамику плотности, численности и структуру постоянного и приезжего населения.

Также в рамках исследования будет проводиться анализ обезличенных данных сотовых операторов. Так, специалисты будут исследовать пол, возраст, численность туристов из-за рубежа и из российских регионов. Кроме того, будут измерены основные показатели турпотока, такие как:

место проживания;

места "притяжения" туристов;

продолжительность их пребывания;

динамика посещаемости различных мест.

С помощью технологии Big Data можно построить модели развития транспортной, туристической или социальной инфраструктуры самых крупных городов мира.