Сферу туризма Пермского края изучат с помощью технологии анализа больших данных (Big Data).
В регионе будут исследовать динамику плотности, численности и структуру постоянного и приезжего населения.
Также в рамках исследования будет проводиться анализ обезличенных данных сотовых операторов. Так, специалисты будут исследовать пол, возраст, численность туристов из-за рубежа и из российских регионов. Кроме того, будут измерены основные показатели турпотока, такие как:
С помощью технологии Big Data можно построить модели развития транспортной, туристической или социальной инфраструктуры самых крупных городов мира.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.