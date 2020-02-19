Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта находится в поисках инвесторов, которые будут заинтересованы в создании трансграничного туристического кластера на границе Забайкальска и Маньчжурии в регионе.
Под строительство проекта выделен участок в 91 гектар земли.
"Планируется построить туристический парк, выставочный центр, логистический парк, туристический и деловой центры. Объем инвестиций в реализацию проекта составит до 50 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.
Известно, что речь в первую очередь идет о туризме со стороны Китая.
Проект туристического кластера будет согласовываться с инвесторами и государственными структурами Китая.
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