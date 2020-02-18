В этом году Саратовская область принимает участие в 59 федеральных проектах.
Планируется построить и реконструировать 38 объектов, среди которых:
"Сегодня очень важно быть в курсе повестки дня и поддерживать контакты с населением. Очень важно развитие туризма, в том числе и событийного. В этом плане Энгельсский район обладает уникальным потенциалом, так как это место приземления Гагарина", — сообщил губернатор Валерий Радаев.
Радаев отметил, что есть большие перспективы, связанные с реализацией проекта Парка покорителей космоса, поэтому власти должны быть заинтересованы в таком масштабном историко-туристическом объекте.
К работе над проектом уже привлечены архитекторы мирового уровня.
Из резервного фонда правительства выделено почти 900 миллионов рублей, примерно 300 млн рублей выделят спонсоры.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.