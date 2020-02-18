На строительство нового парка в Саратове выделят 900 млн рублей

В этом году Саратовская область принимает участие в 59 федеральных проектах.

Планируется построить и реконструировать 38 объектов, среди которых:

детские сады;

школы;

дома культуры;

фельдшерско-акушерские пункты;

мост через железнодорожную дорогу на подъезде к аэропорту "Гагарин".

"Сегодня очень важно быть в курсе повестки дня и поддерживать контакты с населением. Очень важно развитие туризма, в том числе и событийного. В этом плане Энгельсский район обладает уникальным потенциалом, так как это место приземления Гагарина", — сообщил губернатор Валерий Радаев.

Радаев отметил, что есть большие перспективы, связанные с реализацией проекта Парка покорителей космоса, поэтому власти должны быть заинтересованы в таком масштабном историко-туристическом объекте.

К работе над проектом уже привлечены архитекторы мирового уровня.

Из резервного фонда правительства выделено почти 900 миллионов рублей, примерно 300 млн рублей выделят спонсоры.