Председатель комитета по туризму Владимирской области Игорь Каверзин 17 февраля покинул свой пост в связи с истечением срока действия служебного контракта.
Сам Каверзин заявил, что данное решение было принято обоюдно. Он решил не продлевать контракт.
"Но я не ухожу из Владимирской области. Я буду принимать участие во всех начатых проектах. В ближайшее время планируется запуск новых проектов в сфере туризма на территории региона", — подчеркнул Игорь Каверзин.
В настоящее время комитет по туризму с приставкой и. о. возглавляет заместитель председателя Светлана Макарова.
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