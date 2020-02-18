Игорь Каверзин покинул пост председателя комитета по туризму

Председатель комитета по туризму Владимирской области Игорь Каверзин 17 февраля покинул свой пост в связи с истечением срока действия служебного контракта.

Сам Каверзин заявил, что данное решение было принято обоюдно. Он решил не продлевать контракт.

"Но я не ухожу из Владимирской области. Я буду принимать участие во всех начатых проектах. В ближайшее время планируется запуск новых проектов в сфере туризма на территории региона", — подчеркнул Игорь Каверзин.

В настоящее время комитет по туризму с приставкой и. о. возглавляет заместитель председателя Светлана Макарова.