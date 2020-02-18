К петроглифам Бесова Носа оборудуют два туристических маршрута

В Муромском заповеднике в Пудожском районе Карелии к весне этого года появятся экологические тропы и оборудованные места для стоянок туристов.

Стоит напомнить, что на территории заповедника расположены скопления древней наскальной живописи — онежские петроглифы.

Вдоль берегов реки Черной к мысу Бесов Нос будут оборудованы две линейные экотропы протяженностью 2,5-3 км. На пути к онежским петроглифам будут созданы:

смотровые площадки;

скамейки для отдыха;

стенды с информацией о заказнике.

За пределами заповедника появятся стоянки, на которых будут места для разведения костров и туалеты. Кроме того, уже приобретены понтонный причал и служебный кордон, где планируется встречать туристов.

В общей сложности на закупку необходимого оборудования было потрачено 6 млн рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Интурист" строит курорты в Карелии.