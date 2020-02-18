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К петроглифам Бесова Носа оборудуют два туристических маршрута

Туризм » Туризм

В Муромском заповеднике в Пудожском районе Карелии к весне этого года появятся экологические тропы и оборудованные места для стоянок туристов.

Стоит напомнить, что на территории заповедника расположены скопления древней наскальной живописи — онежские петроглифы.

Вдоль берегов реки Черной к мысу Бесов Нос будут оборудованы две линейные экотропы протяженностью 2,5-3 км. На пути к онежским петроглифам будут созданы:

  • смотровые площадки;
  • скамейки для отдыха;
  • стенды с информацией о заказнике.

За пределами заповедника появятся стоянки, на которых будут места для разведения костров и туалеты. Кроме того, уже приобретены понтонный причал и служебный кордон, где планируется встречать туристов.

В общей сложности на закупку необходимого оборудования было потрачено 6 млн рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Интурист" строит курорты в Карелии.

Темы карелия туристы экотуризм заповедник внутренний туризм
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