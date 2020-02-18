В Бурятии запустят новый прогулочный маршрут по Байкалу

12 путешественников собираются пройти по льду Байкала из Республики Бурятия в Иркутскую область.

Протяженность маршрута составляет 42 км.

"Главная цель перехода — показать российским и иностранным туристам и альпинистам возможности зимнего Байкала для подготовки к экспедициям", — сообщили в министерстве туризма Бурятии.

Ожидается, что в дни перехода температура ночью в этой части озера будет составлять минус 20 градусов, а днем — минус 15 градусов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вблизи Байкала много так называемых сакральных мест.