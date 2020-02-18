Россия стала самой опасной страной для российских туристов

Это связано с тем, что именно на территории нашей страны фиксируется самое большое количество смертей российских туристов.

Так, в 2019 году в России было зафиксировано 38 инцидентов с туристами, в результате которых погибли 44 человека, 192 пострадали.

Второе место в списке опасных стран для туристов занимает Таиланд, где в прошлом году было зарегистрировано 22 происшествия с российскими туристами, в которых погибли 13 туристов, 14 пострадали.

Также опасно отдыхать и в Турции: в прошлом году там погибло 11 человек, и 39 человек пострадали.

Кроме того, в прошлом году 80% несчастных случаев с россиянами произошли в горах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Южную Корею россияне признали самой безопасной страной для туризма.