В Кремлёвском дворце состоится празднование Восточного Нового года

25 и 26 февраля в Кремле впервые состоится празднование Сагаалгана (Восточного Нового года).

Гости мероприятия увидят выступления лучших солистов и коллективов из Бурятии, мастеров искусств из Калмыкии и Тывы.

В двух грандиозных представлениях будут представлены различные виды искусства:

театр;

эстрада;

цирк;

инструментальное народное исполнительство;

вокальное искусство;

хореография.

В Национальном музее Бурятии состоится открытие уникальной выставки, посвященной культуре и быте народов Бурятии.