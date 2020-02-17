25 и 26 февраля в Кремле впервые состоится празднование Сагаалгана (Восточного Нового года).
Гости мероприятия увидят выступления лучших солистов и коллективов из Бурятии, мастеров искусств из Калмыкии и Тывы.
В двух грандиозных представлениях будут представлены различные виды искусства:
В Национальном музее Бурятии состоится открытие уникальной выставки, посвященной культуре и быте народов Бурятии.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.