В Москве состоится Всероссийский конгресс "Туризм. Нацпроекты-2020"

Инициатором проведения Конгресса выступил Союз Туризма и Гостеприимства.

Организаторы Конгресса решили объединить межотраслевые ресурсы российских общественных и деловых организаций, органов государственной власти и образовательных учреждений для совместной работы в реализации национальных проектов.

Участники мероприятия смогут не только услышать выступления экспертов, но и проголосовать за предложенные инициативы, решения и практики в рамках рассматриваемых вопросов.

В результате проведенного голосования планируется сформировать рекомендации российскому правительству.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России будут "выращивать" туристов.