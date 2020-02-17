Инициатором проведения Конгресса выступил Союз Туризма и Гостеприимства.
Организаторы Конгресса решили объединить межотраслевые ресурсы российских общественных и деловых организаций, органов государственной власти и образовательных учреждений для совместной работы в реализации национальных проектов.
Участники мероприятия смогут не только услышать выступления экспертов, но и проголосовать за предложенные инициативы, решения и практики в рамках рассматриваемых вопросов.
В результате проведенного голосования планируется сформировать рекомендации российскому правительству.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России будут "выращивать" туристов.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.