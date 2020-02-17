За прошлый год турпоток в Казань вырос на 9% и составил 3,5 млн человек.
Основную часть туристов составляют жители следующих регионов:
Однако уменьшилось количество иностранных туристов. В прошлом году Казань посетило 229,3 тыс. иностранцев.
Главные центры притяжения в Казани — это гостинично-развлекательные комплексы "Ривьера" и Казанский кремль. Туристы обычно приезжают на 4-7 дней и тратят в среднем 22,6 тыс. рублей на человека.
За 2019 год в городе увеличилось количество хостелов, но уменьшилось количество гостиниц.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.