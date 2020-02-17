Турпоток в Казань в 2019 году составил 3,5 млн человек

За прошлый год турпоток в Казань вырос на 9% и составил 3,5 млн человек.

Основную часть туристов составляют жители следующих регионов:

Москвы;

Санкт-Петербурга;

Свердловской области;

Челябинска;

Поволжья.

Больше хостелов, меньше гостиниц

Однако уменьшилось количество иностранных туристов. В прошлом году Казань посетило 229,3 тыс. иностранцев.

Главные центры притяжения в Казани — это гостинично-развлекательные комплексы "Ривьера" и Казанский кремль. Туристы обычно приезжают на 4-7 дней и тратят в среднем 22,6 тыс. рублей на человека.

За 2019 год в городе увеличилось количество хостелов, но уменьшилось количество гостиниц.