На Лаго-Наки может появиться горный кластер

На плато Лаго-Наки (Западный Кавказ) может появиться горный курорт. Власти Адыгеи снова решили вернуться к рассмотрению вопроса строительства здесь горного кластера.

Напомним, что Кавказский биосферный заповедник находится под охраной ЮНЕСКО. В 2014 году реализация этого проекта была запрещена. Но РФ снова собирается начать переговоры по данному вопросу.

Плато Лаго-Наки расположено на территории Кавказского заповедника, который входит в объект "Западный Кавказ".

"Западный Кавказ" находится под охраной ЮНЕСКО. Сообщается, что власти планируют направить в Комитет всемирного наследия план строительства горного курорта, а также результаты оценки его влияния на экологию.

"Горный курорт будет построен только с учетом всех требований природоохранного законодательства", — сообщили чиновники.

В Минприроды подчеркнули, что границы объекта всемирного наследия не будут изменены.

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