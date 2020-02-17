Japan Airlines запускает новый рейс во Владивостоке

Авиакомпании "Japan Airlines" запускает новый рейс по маршруту "Токио — Владивосток". Первый вылет самолета состоится 28 февраля.

Сообщается, что самолеты по данному направлению будут летать три раза в неделю. Раньше у авиакомпании был единственный рейс в Россию: "Москва — Токио — Москва".

Исполнительный директор JAL Onuki Tetsuya рассказал, что авиакомпания ставит перед собой следующие цели:

открыть для жителей Японии очень красивый город Владивосток;

предоставить простым людям возможность для путешествий;

дать пропуск в большой мир для россиян и японцев.

В 2019 году Владивосток посетили 35 000 японских туристов. Планируется, что в течение первого полугодия с момента запуска нового рейса турпоток составит более 30 тысяч человек

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Япония поможет развивать туризм на Сахалине.