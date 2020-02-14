Россия в рамках трастового фонда Программы развития ООН планирует выделить на развитие двух областей Армении $2,8 млн.
"Для России имеют большое значение проекты, они себя уже очень хорошо зарекомендовали. Новый проект, реализация которого начнется в марте 2020 года, будет реализовываться в Гегаркуниской и Вайоцдзорской областях", — сообщил советник посольства России Дмитрий Степанов.
В проект входят финансирование развития сферы туризма и поддержка сельских общин.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что развитие туризма — одна из приоритетных задач Чечни.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.