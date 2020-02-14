Россия выделит $2,8 млн на развитие двух регионов Армении

Россия в рамках трастового фонда Программы развития ООН планирует выделить на развитие двух областей Армении $2,8 млн.

"Для России имеют большое значение проекты, они себя уже очень хорошо зарекомендовали. Новый проект, реализация которого начнется в марте 2020 года, будет реализовываться в Гегаркуниской и Вайоцдзорской областях", — сообщил советник посольства России Дмитрий Степанов.

В проект входят финансирование развития сферы туризма и поддержка сельских общин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что развитие туризма — одна из приоритетных задач Чечни.