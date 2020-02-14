В парке "Остров мечты" в тематической зоне Hello Kitty гости смогут увидеть японизированное музыкальное шоу.
Здесь же будут располагаться:
У гостей парка будет возможность пообщаться с любимой героиней и ее друзьями. Герои выступят пере гостями на сцене волшебного замка в японизированном шоу.
Парк откроется 29 февраля.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что объем инвестиций в "Волшебный мир России" составит 116 млрд рублей.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.