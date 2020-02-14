На "Острове Мечты" создадут зону Hello Kitty с кафе и аттракционом

В парке "Остров мечты" в тематической зоне Hello Kitty гости смогут увидеть японизированное музыкальное шоу.

Здесь же будут располагаться:

салон красоты Hello Kitty;

кафе;

аттракцион.

У гостей парка будет возможность пообщаться с любимой героиней и ее друзьями. Герои выступят пере гостями на сцене волшебного замка в японизированном шоу.

Парк откроется 29 февраля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что объем инвестиций в "Волшебный мир России" составит 116 млрд рублей.