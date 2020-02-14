Запрещенные в России хостелы нечем заменить

Для того, чтобы восполнить дефицит хостелов и мини-отелей, который возник после запрета их размещения в жилых домах, потребуется не менее 5 лет, заявили в Общественной палате.

После того, как данный закон вступил в силу, владельцы хостелов стали продавать свой бизнес.

"Большая часть бывших владельцев хостелов не смогут вернуться в гостиничный бизнеса. Это связано с тем, почти невозможно осуществить процедуру перевода помещения из жилого фонда в нежилой", — заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

В итоге люди стали просто сдавать квартиры, в которых раньше был хостел.

Эксперты пришли к выводу, что тенденции к восполнению этой ниши дешевых номеров нет. Это привело к тому, что туристы отказываются от путешествий или едут в другие страны, где можно снять дешевое жилье.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что под запрет попадают 365 хостелов в Санкт-Петербурге.