Благодаря историческим фильмам "Тобол" и "Союз спасения" в Тюменской области увеличилось количество туристов.
После премьерных показов этих фильмов многие туроператоры стали проявлять интерес к Тюменской области. Большой популярностью стали пользоваться экскурсии по "домам декабристов".
Тюменская область может быть интересна туристам как родина Дмитрия Ивановича Менделеева и Григория Распутина. На эти темы есть разработанные экскурсии.
Также туристов интересует Тобольский кремль, в котором находилась самая страшная в царской России тюрьма.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Тюменской области назначили нового главу департамента туризма.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.