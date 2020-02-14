Фильм "Союз спасения" увеличил турпоток в Тюменскую область

Благодаря историческим фильмам "Тобол" и "Союз спасения" в Тюменской области увеличилось количество туристов.

После премьерных показов этих фильмов многие туроператоры стали проявлять интерес к Тюменской области. Большой популярностью стали пользоваться экскурсии по "домам декабристов".

Тюменская область может быть интересна туристам как родина Дмитрия Ивановича Менделеева и Григория Распутина. На эти темы есть разработанные экскурсии.

Также туристов интересует Тобольский кремль, в котором находилась самая страшная в царской России тюрьма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Тюменской области назначили нового главу департамента туризма.