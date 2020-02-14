Объединение предпринимателей "Опора России" предлагает отказаться от системы обязательной классификации гостиници сделать ее добровольной.
С данным предложением "Опора России" уже обратилась в Минэкономики, мотивируя свою позицию тем, что жесткие технические требования при классификации гостиниц тяжелы для бизнеса.
уменьшить количество обязательных требований к техническому оснащению;
В Минэкономики сообщили, что нормы, устанавливающие требования к классификации гостиниц, обсуждаются в рамках "регуляторной гильотины". Предложения "Опоры России" могут быть рассмотрены профильной рабочей группой.
Напомним, что в России с 2013 года постепенно вводится обязательная классификация гостиниц. В настоящее время она обязательна для отелей с фондом от 15 номеров. С 2021 года классификация станет обязательной для всех гостиниц.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.