Отельеры просят сделать классификацию гостиниц добровольной

Объединение предпринимателей "Опора России" предлагает отказаться от системы обязательной классификации гостиници сделать ее добровольной.

С данным предложением "Опора России" уже обратилась в Минэкономики, мотивируя свою позицию тем, что жесткие технические требования при классификации гостиниц тяжелы для бизнеса.

Какие требования выдвинули отельеры?

уменьшить количество обязательных требований к техническому оснащению;

упростить саму систему классификации;

продлить срок действия свидетельств о прохождении классификации с 3 до 5 лет.

В Минэкономики сообщили, что нормы, устанавливающие требования к классификации гостиниц, обсуждаются в рамках "регуляторной гильотины". Предложения "Опоры России" могут быть рассмотрены профильной рабочей группой.

Напомним, что в России с 2013 года постепенно вводится обязательная классификация гостиниц. В настоящее время она обязательна для отелей с фондом от 15 номеров. С 2021 года классификация станет обязательной для всех гостиниц.