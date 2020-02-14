На Камчатке готовят нормативную базу для строительства туркластера

Власти Камчатки не собираются отказываться от строительства в регионе курорта стоимостью 39,2 млрд рублей. Но для реализации этой цели некоторые участки нужно вывести из состава природного объекта ЮНЕСКО.

Согласно проекту, туристический кластер с горнолыжными трассами и гостиницами появится в 60 км от Петропавловска-Камчатского в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый к 2027 году.

Но объект планируется строить не только на территории региональной природоохранной территории. Строительство затронет объект ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки".

Так как капитальное строительство может стать основанием для того, чтобы объект был включен в список Всемирного наследия, который находится под угрозой, власти решили исключить участки из объекта ЮНЕСКО.

Экологи утверждают, что такое решение приведет к "имиджевым потерям" для России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Камчатка стала интереснее туристам.