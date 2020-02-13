Опрос: пары в путешествиях ссорятся из-за досуга и денег

Специалисты сервиса онлайн-бронирования Momondo. ru провели исследование, чтобы выяснить, из-за чего ссорятся российские пары в отпуске.

В результате выяснилось, что 28% российских пар ссорятся из-за того, что не могут договориться о том, куда им отправиться. 26% пар ссорятся из-за денег.

17% россиян не могут решить, чем заняться в поездке, 16% недовольны тем, что их вторая половина слишком много времени проводит в телефоне, а 15% ссорятся в процессе обсуждения маршрутов передвижения.

В число других причин ссор вошли:

флирт с незнакомцами (13%);

споры в процессе выбора ресторана или блюд (12%);

неуместные разговоры об отношениях (8%);

обсуждение неудачных фотографий (8%).

В целом в путешествиях ссорятся 32% туристов, 36% — не ссорятся никогда.

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