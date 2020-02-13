Специалисты сервиса онлайн-бронирования Momondo. ru провели исследование, чтобы выяснить, из-за чего ссорятся российские пары в отпуске.
В результате выяснилось, что 28% российских пар ссорятся из-за того, что не могут договориться о том, куда им отправиться. 26% пар ссорятся из-за денег.
17% россиян не могут решить, чем заняться в поездке, 16% недовольны тем, что их вторая половина слишком много времени проводит в телефоне, а 15% ссорятся в процессе обсуждения маршрутов передвижения.
В число других причин ссор вошли:
В целом в путешествиях ссорятся 32% туристов, 36% — не ссорятся никогда.
Ранее "Правда.Ру" назвала Топ-10 направлений для отдыха на 14 февраля.
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