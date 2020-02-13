Ростовские туристы вместо Китая едут в ОАЭ

Туристическая сфера Ростова компенсирует отсутствующие из-за запрета на поездки в Китай доходы за счет других направлений.

"Туроператоры как в Ростове, так и во всей России, несут убытки из-за закрытия китайского направления. Но эти туристы никуда не делись, они просто выбирают другие страны для путешествий. Например, туристы стали чаще приобретать туры в ОАЭ", - сообщил генеральный директор крупнейшей турсети Ростова "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Также сообщается, что и желающих отправиться отдохнуть в Китае пока нет. Напомним, что Россия ограничила транспортное сообщение с Китаем из-за вспышки смертельно опасного коронавируса. О том, когда ограничение будет снято, пока не сообщается.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туризм Таиланда теряет из-за коронавируса теряет $1,6 млрд.