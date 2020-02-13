Рост круизного турпотока на Северо-Западе России составит 10-15%

Благодаря запланированным судозаходам теплоходов на новые стоянки Северо-Запада России рост круизного турпотока в регион в предстоящей навигации 2020 составит 10-15%. Об этом сообщает PR-служба Круизного центра "Инфофлот".

Ленинградская область — рекордсмен по развитию инфраструктуры для круизных путешествий в нашей стране. Организованные за последние 2,5 года стоянки в Северо-Западном регионе привлекают всё больше путешественников.

Так, в навигации 2020 теплоход "Дмитрий Фурманов" Круизной компании "Созвездие" совершит 30 рейсов с выходом из Санкт-Петербурга. В их рамках запланировано 9 остановок в Шлиссельбурге, 10 — в Старой Ладоге и 2 раза круизное судно причалит к Невской Дубровке.

"Новые стоянки — это всегда отличная новость, особенно, если они обретают впоследствии любовь со стороны туристов. Это дает весомый толчок развитию туристической отрасли. Маршруты становятся интереснее, а значит всё больше туристов выбирают в качестве вида отдыха круизы. Благодаря запланированным судозаходам круизных теплоходов на новые стоянки региона мы прогнозируем увеличение потока на Северо-Западе в предстоящей навигации в пределах 10-15%", — отмечает генеральный директор Круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский.

Благодаря появившимся стоянкам, туристы смогут совершить интереснейшие экскурсии и узнать много нового. Например:

В Шлиссельбурге в стоимость круиза включена экскурсия в крепость Орешек, которой в 2023 году исполнится 700 лет.

В истории крепости много великих моментов. Так, почти 100 лет Орешек принадлежал шведам, но был отвоеван Петром I. В последствии крепость стала политической тюрьмой, узниками которой в разные времена были Евдокия Лопухина — первая жена Петра Великого, император Иоанн VI, Вильгельм Кюхельбекер. Здесь был казнен старший брат В. И. Ленина, Александр Ульянов. Во время Великой Отечественной войны остров в течение почти 500 дней держал оборону и не сдался, правда, ценой тысяч жизней.

Введенная в круизные маршруты всего два года назад, стоянка с экскурсией по Старой Ладоге уже завоевала любовь туристов.

По легенде здесь располагалась древняя столица Руси. Согласно древней истории, именно в этом месте проходили торговые пути "из варяг — в греки" и "из варяг — в арабы".

В этом году "Дмитрий Фурманов" также дважды остановится в Невской Дубровке в рамках пятидневных круизов из Санкт-Петербурга до острова Кижи.

Путь из северной столицы до стоянки занимает меньше часа. На зеленой стоянке речные путешественники смогут полюбоваться на красавицу Неву и свой теплоход с высокого берега или прогуляться до центральной площади с храмом во имя иконы Божьей Матери "Взыскание погибших", увидеть памятник героям Метростроя.

Справка:

Круизный центр "Инфофлот" существует с 2003 года. Главная миссия компании — популяризация круизного отдыха. "Инфофлот" занимается продажей путевок в морские и речные круизы по всему миру. Реализация ведется через крупнейшую в России сеть собственных офисов продаж круизов, интернет-магазин и агентства.

Круизный центр "Инфофлот" является генеральным партнером по продажам Круизной компании "Созвездие", которая организует круизы по российским рекам. Флот "Созвездия" состоит из шести комфортабельных теплоходов. Разнообразные маршруты и оригинальные экскурсионные программы, высокий уровень комфорта и единые стандарты сервиса на всех судах, внимание к деталям обслуживания и предугадывание желаний туристов — главные черты Круизной компании "Созвездие".