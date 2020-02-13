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10 российских отелей вошли в рейтинг Forbes Travel Guide 2020

Туризм » Туризм

10 российских отелей вошли в рейтинг отелей и услуг класса люкс Forbes Travel Guide (FTG).

Стоит отметить, что рейтинг подразумевает пятизвездочную систему оценки.

Отели, получившие четырехзвездные награды:

  • Ararat Park Hayatt;
  • Lotte Hotel;
  • The Ritz-Carlton;
  • Belmond Grand Hotel;
  • Hotel Astoria;
  • Kempinski Hotel Moika 22.

В этом году эксперты проверили 1 898 объектов, расположенных в 73 странах.

Из них 70 отелей получили 5 звезд, 120 — 4 звезды, а 81 были рекомендованы к посещению.

Также высшие награды были вручены 13 ресторанам: 8 из них получили 4 звезды, а 2 — статус "рекомендованы".

В новый путеводитель также вошли 24 новых пятизвездочных и 22 четырёхзвёздочных спа-салонам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что дети со всего мира признали российские отели лучшими.

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