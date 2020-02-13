10 российских отелей вошли в рейтинг отелей и услуг класса люкс Forbes Travel Guide (FTG).
Стоит отметить, что рейтинг подразумевает пятизвездочную систему оценки.
В этом году эксперты проверили 1 898 объектов, расположенных в 73 странах.
Из них 70 отелей получили 5 звезд, 120 — 4 звезды, а 81 были рекомендованы к посещению.
Также высшие награды были вручены 13 ресторанам: 8 из них получили 4 звезды, а 2 — статус "рекомендованы".
В новый путеводитель также вошли 24 новых пятизвездочных и 22 четырёхзвёздочных спа-салонам.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что дети со всего мира признали российские отели лучшими.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.