Шуховская башня станет объектом нижегородского круизного туризма

Шуховскую башню, расположенную рядом с Дзержинском, хотят сделать объектом нижегородского круизного туризма.

В частности, к празднованию 100-летия ГОЭЛРО и 800-летия Нижнего Новгорода будет сделана подсветка Шуховской башни.

"Шуховская башня является уникальным архитектурным сооружением, который нужно не только сохранить, но и сделать туристической достопримечательностью. Мы планируем развивать круизный туризм", — сообщил губернатор Нижегородской области.

К юбилею города окрасят 21 опору нижегородских линий в стилизованные цвета, а на трансформаторные подстанции нанесут тематические граффити.

По мнению властей, возможность видеть Шуховскую башню в темноте позволит иначе выстраивать и туристические маршруты.﻿