Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil. ru ко Дню святого Валентина составил рейтинг самых популярных направления для отдыха вдвоем в феврале.
Согласно данным Tvil. ru, пары бронируют поездки в феврале на период от 1,6 до 5,9 ночи. На аренду жилья они тратят от 1200 до 7300 рублей в сутки.
Самый бюджетный отдых для двоих — в Феодосии (здесь можно отдохнуть за 1164 рублей в сутки), самый дорогой — в Шерегеше (здесь отдых будет стоить 7329 рублей в сутки).
Что касается продолжительности путешествия, то пары дольше всего планируют отдыхать в Санкт-Петербурге (около шести ночей).
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Рим занял первое место в рейтинге городов для поездок на 14 февраля.
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