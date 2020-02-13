Топ-10 направлений для отдыха на 14 февраля

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil. ru ко Дню святого Валентина составил рейтинг самых популярных направления для отдыха вдвоем в феврале.

Топ-10 направлений, популярных для отдыха на День святого Валентина:

Феодосия.

Анапа.

Алушта.

Краснодар.

Сочи.

Севастополь.

Ялта.

Симферополь.

Санкт-Петербург.

Шерегеш.

Согласно данным Tvil. ru, пары бронируют поездки в феврале на период от 1,6 до 5,9 ночи. На аренду жилья они тратят от 1200 до 7300 рублей в сутки.

Самый бюджетный отдых для двоих — в Феодосии (здесь можно отдохнуть за 1164 рублей в сутки), самый дорогой — в Шерегеше (здесь отдых будет стоить 7329 рублей в сутки).

Что касается продолжительности путешествия, то пары дольше всего планируют отдыхать в Санкт-Петербурге (около шести ночей).

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Рим занял первое место в рейтинге городов для поездок на 14 февраля.