15 февраля в подмосковном Серпухове пройдет самый душевный зимний фестиваль "Тепло" с глинтвейном и обнимашками у костра.
"Всех, кто устал от погодных изменений и хотел бы согреться у костра, приглашаем на зимний фестиваль "Тепло". Здесь можно посидеть у костра и попробовать различные угощения", — рассказали организаторы.
Гости мероприятия смогут провести время за душевными разговорами в хорошей компании.
В рамках фестиваля будет проводиться акция "Шерстяной комочек", где каждый сможет оказать помощь животным.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве стартует фестиваль природы "Первозданная Россия".
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