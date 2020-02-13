В Серпухове состоится традиционный фестиваль "Тепло"

15 февраля в подмосковном Серпухове пройдет самый душевный зимний фестиваль "Тепло" с глинтвейном и обнимашками у костра.

"Всех, кто устал от погодных изменений и хотел бы согреться у костра, приглашаем на зимний фестиваль "Тепло". Здесь можно посидеть у костра и попробовать различные угощения", — рассказали организаторы.

Гости мероприятия смогут провести время за душевными разговорами в хорошей компании.

Что будет на фестивале?

фотозоны;

ярмарка "Теплышко";

игры;

танцы;

фаер-шоу.

В рамках фестиваля будет проводиться акция "Шерстяной комочек", где каждый сможет оказать помощь животным.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве стартует фестиваль природы "Первозданная Россия".