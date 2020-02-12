На Шри-Ланке слон напал на машину с туристами в поисках еды

На Шри-Ланке голодный слон напал на машину с туристами и стал копаться хоботом в салоне, пытаясь найти пищу.

"Когда слон стал приближаться к джипу, туристы были в шоке. Один из них бросился к ребенку, чтобы укрыть его собой. Слон порылся хоботом в салоне и обнаружил мусорку, но в ней не было ничего съедобного. Потом он убрал хобот, и туристы быстро уехали", — сообщает газета Daily Mail.

Сообщается, что слона зовут Gemunu. Раньше он тоже нападал на туристов.

В бою с другим слоном он даже потерял один их своих бивней.

В настоящее время индийские слоны находятся под угрозой исчезновения, в мире их насчитывается всего около 20 тысяч особей. На Шри-Ланке слоны находятся под охраной государства, за убийство слона преступнику грозит смертная казнь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в поисках еды дикая слониха раздавила 15 машин.