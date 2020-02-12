Туристы из Вьетнама пытались провезти в Россию 100 кг овощей

В аэропорту Хабаровска у вьетнамских туристов изъяли более 100 кг различных овощей. Всего на таможне было выявлено 6 случаев нарушения законодательства в области карантина растений.

Что нашли у вьетнамских туристов?

листья бамбука;

укроп;

петрушка;

различная азиатская зелень;

корни имбиря;

чеснок.

Никаких фитосанитарных сертификатов на продукцию у граждан Вьетнама не было. В связи с этим ввозить данный груз в Россию запрещено.

Все запасы были изъяты.

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