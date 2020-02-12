В аэропорту Хабаровска у вьетнамских туристов изъяли более 100 кг различных овощей. Всего на таможне было выявлено 6 случаев нарушения законодательства в области карантина растений.
Никаких фитосанитарных сертификатов на продукцию у граждан Вьетнама не было. В связи с этим ввозить данный груз в Россию запрещено.
Все запасы были изъяты.
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Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.