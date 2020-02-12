Визы на Шри-Ланку снова стали платными для россиян

С 1 февраля 2020 года визы на Шри-Ланку для российских туристов снова стали платными.

"Это связано с тем, что истек срок соглашения, которое действовало до 31 января 2020 года", — сообщает ТАСС.

Сообщается, что визу можно оплатить через интернет. С банковской карты спишется сумма, эквивалентная $35. Если оплачивать оформление визы, прилетев на Шри-Ланку, то придется заплатить $40.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Северо-Западной провинции Шри-Ланки ввели комендантский час.