В Египте создадут государственный телеканал по продвижению туризма

Член египетского парламента Соад эль Масри предложил создать государственный телеканал, с помощью которого можно будет продвигать все виды туризма в Египте.

Соад эль Масри считает, что канал нужно транслировать на разных языках, чтобы привлекать туристов со всего мира.

Что будет рекламировать ТВ-канал?

Предполагается, что будут рекламироваться египетские отели. Средства от этой рекламы пойдут на развитие канала. Также он может стать дополнительным источником дохода для Египта.

Часть доходов, как планируется, направят на восстановление многочисленных архитектурных и археологических памятников Египта.﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Египет ждет 15 млн туристов в 2020 году.