В Москве на Ленинском проспекте построят гостиницу

В столичном комитете архитектуры согласовали проект строительства гостиничного комплекса на Ленинском проспекте.

Сообщается, что особенностью здания новой гостиницы будет контрастный и геометричный фасад.

Общая площадь здания будет составлять 33 тыс. кв. м.

В комплексе будут работать:

фитнес-центр;

банкетные и конференц-залы;

лобби-бар;

ресторан.

Фронтальные фасады будут формировать нависающую структуру на каждом из этажей. Они будут облицованы панелями из натурального камня так, чтобы оттенок менялся от темного к светлому, что будет придавать зданию дополнительный объем.

Первый и второй этажи будут полностью остеклены.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Москва заработала 30 млрд на туризме и фестивалях.