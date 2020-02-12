В столичном комитете архитектуры согласовали проект строительства гостиничного комплекса на Ленинском проспекте.
Сообщается, что особенностью здания новой гостиницы будет контрастный и геометричный фасад.
Общая площадь здания будет составлять 33 тыс. кв. м.
В комплексе будут работать:
Фронтальные фасады будут формировать нависающую структуру на каждом из этажей. Они будут облицованы панелями из натурального камня так, чтобы оттенок менялся от темного к светлому, что будет придавать зданию дополнительный объем.
Первый и второй этажи будут полностью остеклены.
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