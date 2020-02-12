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Источник Правда.Ру

В Москве на Ленинском проспекте построят гостиницу

Туризм » Туризм

В столичном комитете архитектуры согласовали проект строительства гостиничного комплекса на Ленинском проспекте.

Сообщается, что особенностью здания новой гостиницы будет контрастный и геометричный фасад.

Общая площадь здания будет составлять 33 тыс. кв. м.

В комплексе будут работать:

  • фитнес-центр;
  • банкетные и конференц-залы;
  • лобби-бар;
  • ресторан.

Фронтальные фасады будут формировать нависающую структуру на каждом из этажей. Они будут облицованы панелями из натурального камня так, чтобы оттенок менялся от темного к светлому, что будет придавать зданию дополнительный объем.

Первый и второй этажи будут полностью остеклены.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Москва заработала 30 млрд на туризме и фестивалях.

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